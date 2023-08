Le secteur des parcs et jardins réclame une hausse de salaire

Des employés du secteur des parcs et jardins réclament une hausse de salaire de 6% pour 2024. Avec les syndicats Unia, Syna et SIT, ils ont manifesté jeudi matin devant les locaux de la Fédération des entreprises romandes (FER), «afin d’attirer l’attention du patronat du secteur», les négociations salariales étant discutées au mois de septembre, indique un communiqué des syndicats.

Les travailleurs ont en outre offert symboliquement un râteau au président de l’association patronale Jardin Suisse Genève: «Ce râteau possède la caractéristique intéressante de pouvoir ratisser dans les deux sens et pas en sens unique (sens patronal), précisent les organisations de défense des employés. Pour 2024, le travail fourni par les travailleuses et travailleurs doit être payé à sa juste valeur afin qu’ils et elles puissent faire face aux dépenses et boucler les fins de mois.»