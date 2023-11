Genève: Le ski nautique banni de la Rade

Le ski nautique ne pourra plus être pratiqué dans la Rade à partir de 2024. C’est ce qu’a décidé le Canton, révèle la « Tribune de Genève ». Les autorités ne vont plus accorder d’autorisation exceptionnelle au Ski nautique Club de la Perle du Lac pour un couloir situé devant le quai Wilson. L’Etat a constaté une érosion de la pratique de ce sport avec, en parallèle, une hausse de la demande pour la baignade.

Le président du club déplore cette décision, mettant en avant le fait qu’un compromis avait été trouvé pour l’utilisation du plan d’eau, d’octobre à avril, puis seulement le matin pour la saison estivale. Le responsable garde espoir et va rencontrer les autorités cantonales et municipales prochainement. Il compte évoquer le cabanon utilisé par un club de paddle. Le ski nautique pourra par contre toujours être pratiqué en amont de la Rade et au large du quai de Cologny, sur la rive gauche. La Ville va installer plusieurs aménagements liés à la baignade sur le quai Wilson pour l’été prochain.