Genève: Le système d’impôt communal pourrait changer à l’avenir 

La solution de l’UDC pour changer le système des impôts communaux n’a pas trouvé grâce aux yeux des députés. Jeudi soir, les élus du Grand Conseil ont refusé l’initiative «J’y vis, j’y paie». Egalement appuyé par le PLR, le texte proposait de ponctionner les contribuables sur leur lieu de résidence uniquement, et non plus sur leur lieu de travail. La mesure, à laquelle s’opposait notamment la conseillère d’Etat chargée des Finances, Nathalie Fontanet (PLR), aurait sérieusement porté atteinte à la solidarité intercommunale et aux caisses de certaines municipalités grandes pourvoyeuses d’emplois comme la Ville de Genève, ont relevé les opposants à l’initiative.