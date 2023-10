Genève: Le trafic du Léman Express interrompu

Le trafic ferroviaire du Léman Express a été interrompu entre les arrêts de Lancy-Pont-Rouge et des Eaux-Vives, ce dimanche. Un accident de personne, survenu vers 12h30 à Bachet, en était la cause, a indiqué Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. La gare de Bachet a été bouclée, a rapporté un lecteur: «Il y a huit voitures de police sur place, deux véhicules des pompiers et un autre du SMUR, qui est parti», a-t-il relaté. La circulation des trams TPG n’a pas été affectée, selon lui. Des retards et des suppressions de trains étaient à prévoir, a précisé le site des CFF. La situation a été rétablie en milieu d’après-midi.