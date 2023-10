Genève accueille les compteurs d’électricité intelligents

Le futur dispositif enregistre quasiment en temps réel la consommation d’électricité d’un appartement ou d’un commerce. Les données ainsi récoltées seront automatiquement transmises aux SIG et mises à disposition de leurs clients. Via les plateformes digitales de la régie, un particulier ou une entreprise pourra alors visualiser sa consommation électrique au quart d’heure près. De quoi adapter les comportements et diminuer les dépenses énergétiques, alors que le prix de l’électricité explose. L’arrivée de compteurs intelligents doit aussi permettre aux SIG d’optimiser leur réseau et donc de réduire leurs coûts, ont souligné ces derniers. Après un an de tests, les nouveaux appareils devraient remplacer 80% des compteurs actuels dans le canton, d’ici fin 2027.