Genève: Les projets du PS pour desserrer le joug des poursuites

Le Parti socialiste, en cette période d’inflation et de hausse des primes d’assurance maladie, s’inquiète des poursuites susceptibles de plonger les plus démunis dans la spirale du surendettement. Il note que le problème est particulièrement aigu à Genève: le canton affiche le deuxième taux de débiteurs le plus élevé de Suisse, avec un peu plus de 10% de la population concernée en 2019. Pour «tenter de briser les chaînes de la précarisation», a expliqué ce jeudi le PS dans un communiqué, deux textes sont déposés à Berne et à Genève.