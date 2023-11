Genève: Les escrocs de l’amour ont soutiré près d’un million

Entre 2020 et 2022, la police genevoise a dénombré en moyenne 35 cas par an d’escroquerie à l’amour. Le procédé consiste à échanger en ligne avec une proie, lui faisant miroiter des sentiments et une rencontre qui ne vient jamais, afin de se faire remettre de grosses sommes d’argent. Selon les forces de l’ordre, en 2023, le nombre d’arnaques de ce type ne fléchit pas. Elles ont confié à la «Tribune de Genève» que le préjudice total, depuis le début de l’année, atteignait 900’000 francs. Certains cas dépassent les 100’000 francs. La plupart du temps, les malfaiteurs opèrent depuis l’étranger, notamment la Côte d’Ivoire. Les victimes, elles, sont généralement des femmes de 50 ans et plus.