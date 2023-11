Genève: Les femmes de chambre crient leur colère

Lundi, les femmes de chambre ont poussé un coup de gueule. Comme le racontent «La Tribune de Genève» ou encore Radio Lac, une quinzaine de personnes (dont deux hommes) travaillant dans ce secteur ont dénoncé leurs conditions de travail, racontant les violences, les pressions, le matériel défectueux ou encore les licenciements abusifs. Selon le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), «leurs contrats, souvent des temps partiels contraints, les précarisent. Leurs heures de travail ne sont pas toutes rémunérées. Très fréquemment, elles n’ont pas le temps de prendre de pause et enchaînent des journées de travail interminables avec des cadences infernales. Les gestes répétitifs et la pression fatiguent et cassent, physiquement et mentalement».