Genève: Les HUG organisent des journées sur le don d’organes

A l’occasion de la Journée nationale du don d’organes et de tissus, qui a lieu le 9 septembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent cinq journées de sensibilisation sur leurs différents sites. Elles auront lieu du 12 au 21 septembre. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l’institution souligne qu’en la matière, la Suisse fait figure de mauvaise élève en Europe. Il n’y a en effet que 19 donneurs décédés pour un million d’habitants, alors que l’Italie en compte 24, la France 25, le Portugal 30 et l’Espagne 41. A la fin du premier semestre 2023, 1388 personnes étaient en attente d’une greffe. En 2022, les 570 patients ont pu être transplantés et 83 personnes sont décédées, faute d’avoir reçu un organe à temps, soit onze de plus qu’en 2021.



Les HUG expliquent que la nouvelle loi sur la transplantation, votée en mai 2022 et qui introduit le consentement présumé, ne s’appliquera pas avant 2025. Et celle-ci ne supprimera pas l’obligation de solliciter l’avis des proches. Or, lorsque des personnes décédées n’ont pas exprimé leurs volontés autour d’elles, «les proches se prononcent généralement contre le don d’organes de peur de ne pas respecter une volonté qu’ils ignorent.» Il est donc essentiel de faire connaître sa décision, que l’on soit pour ou contre, soulignent les HUG. Swisstransplant recommande d’en parler à ses proches et de consigner sa décision par écrit via une carte de donneur, des directives anticipées ou le dossier électronique du patient. Il sera notamment possible de faire cette démarche lors des journées d’information des HUG.