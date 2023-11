Genève: Les lignes de bus D, M et N seront perturbées vendredi

Trois lignes de bus des TPG connaîtront des perturbations vendredi 3 novembre, a annoncé la régie publique. Il s’agira de la très fréquentée ligne D, qui relie Saint-Julien (F) à la place Bel-Air, au centre-ville de Genève; de la N, qui circule entre Saint-Julien et Valleiry (F) et de la M, qui assure la jonction entre Collonges-sous-Salève (F) et Beaumont le Châble (F).