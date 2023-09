Genève: Les musiciens accordent leur violon pour être mieux payés

La musique a un coût et une valeur

Établi sur mandat de la Ville et du Canton, et après une large consultation, ce rapport doit aider les musiciens à savoir ce à quoi ils ont droit; mais aussi fournir un document de référence aux pouvoirs publics, aux organisateurs de festival, aux tourneurs, aux producteurs ou encore aux propriétaires de salles. Le but? «Rémunérer à sa juste valeur le travail des musiciens, a argué Céline Frey, chanteuse, compositrice et membre du comité de la FGMC. Ce sont des recommandations. Ce sera un long combat pour qu’elles soient appliquées, mais il faut aller de l’avant.»