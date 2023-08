Genève: Les petits yéniches finalement acceptés pour la rentrée

Lucien Fortunati/TDG

«Ils font la rentrée lundi! Les enfants sont très contents. Et nous, nous sommes soulagés!» En ce vendredi après-midi, Brenda* est ravie. Cette maman yéniche est sur le chemin de l’école de Versoix pour aller inscrire son fils et sa fille, âgés respectivement de 6 et 5 ans. «J’ai encore appelé le Département de l’instruction publique ce matin, raconte-t-elle. Puis, dans la foulée, l’établissement m’a contactée pour me dire: C’est réglé, venez!» La situation qui semblait encore inextricable la veille a finalement trouvé une heureuse issue.

D’après les explications données dans un courrier adressé à la famille en juin, l’inscription des enfants à Versoix était impossible en raison de leur domiciliation officielle à Fribourg. «On est obligé en tant que Yéniche d’avoir une résidence officielle», indique Albert Barras, porte-parole pour la communauté des gens du voyage suisses dans les cantons latins. «Mais, cela ne nous a jamais empêchés de scolariser les enfants quand on arrive dans un autre canton. C’est le seul canton où l’on a rencontré ce problème!» Et de citer l’exemple d’une famille résidant officiellement à Lucerne et ayant pu scolariser sans soucis ses enfants à Fribourg une semaine après son arrivée.