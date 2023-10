Les stars du web et et des réseaux ont réuni des milliers de fans

Le Royaume a retrouvé ses sujets, ce week-end, à Palexpo. Anciennement Royaume du web, l’événement, dédié aux créateurs de contenu et aux stars des réseaux sociaux, a drainé plus de 8000 passionnés en trois jours. Après une absence de quatre ans due au Covid, «c’est un bilan positif pour une reprise et une nouvelle formule», se réjouissent les organisateurs. Quarante créateurs et créatrices, venus de France, de Belgique et de Suisse et réunissant des dizaines de millions d’abonnés sur la Toile, sont passés de l’autre côté de l’écran lors de quatre sessions, organisées entre vendredi soir et dimanche après-midi. Ils ont ainsi pu mettre des visages à la place des «likes» et des «vues», souligne un communiqué. Pour cette nouvelle édition, des concerts et un DJ set étaient notamment proposés. La manifestation reviendra l’an prochain à la même période, à Genève. Les dates précises ne sont pour l’instant pas connues.