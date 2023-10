Genève: Les Verts veulent une caisse maladie unique cantonale

Dans son exposé des motifs, Louise Trottet constate, comme tout le monde, l’explosion des primes, «qui ont augmenté de plus de 160% depuis le début du millénaire». Elle estime que c’est «bien évidemment la classe moyenne inférieure» qui en souffre le plus, dès lors qu’elle ne bénéficie pas des subsides cantonaux et qu’elle paie des impôts (alors que les finances de l’Etat sont grevées par la hausse des subsides en question). Elle juge par ailleurs qu’avec le système actuel, les assurances privées n’ont aucun intérêt à investir dans la prévention.