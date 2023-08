Genève: «L’Etat cherche à se débarrasser de l’Ecole de parents»

Des pères et des mères ont témoigné des bienfaits de l’Ecole de parents. Selon eux, cette dernière leur a permis de mieux suivre la scolarité de leurs enfants et, de manière générale, de mieux s’intégrer dans le canton.

«Apprendre le français ne m’a pas seulement permis d’aider mes enfants pour leurs devoirs, mais aussi de pouvoir communiquer avec les enseignants et comprendre les démarches administratives», pointe Ana, mère de famille d’origine roumaine. «L’Ecole de parents a favorisé mon intégration personnelle», illustre Gangadhara, un père sri-lankais. Egalement inscrits aux cours gratuits dispensés par l’institution, qui dépend du Département de l’instruction publique (DIP), d’autres papas et mamans ont défendu, lundi, un enseignement qui les a rendus autonomes: «On peut se débrouiller seuls dans un magasin, auprès d’une régie ou à la banque.»

Objet de leurs louanges, l’Ecole de parents (ndlr: à ne pas confondre avec l’Ecole DES parents, qui est un établissement privé) est pourtant «en danger», a alarmé le Syndicat des services publics (SSP). Celui-ci a lancé une pétition qui demande au DIP et à sa conseillère d’Etat Anne Hiltpold (PLR) de renforcer les effectifs du corps enseignant et d’étoffer le catalogue de cours.

Des cours qui affichent complet

«Le Département veut se débarrasser de cette structure», a accusé Aline Zuber, du SSP. Les prestations de l’institution, créée en 1966, ont en effet fondu ces dernières années. Ainsi, entre 2019 et l’an dernier, plusieurs cours ont disparu et le nombre de profs a chuté de 22 à 6. Par contre, quelque 600 parents s’inscrivent encore à chaque rentrée et l’école doit refuser du monde.