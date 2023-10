L’État va baisser le chauffage cet hiver dans ses bâtiments

Les mesures d’économie d'énergie prises l’hiver dernier dans les bâtiments publics sont reconduites, a annoncé mercredi, le Conseil d’État. Cette décision répond à la position du Conseil fédéral qui, le 22 septembre dernier, a souhaité prolonger l'objectif volontaire d'économies de gaz de 15% , durant la prochaine période de froid. Cela implique notamment d’agir sur le chauffage, qui sera abaissé à 20° dans tous les bâtiments administratifs. Pour les hôpitaux, les EMS et les foyers, l’Etat recommande de régler la température à 23°; et à 17° dans les salles de sports.

D’autres économies sont prévues, comme la suppression de la mise à disposition d'eau chaude, ainsi que l'extinction de l’éclairage nocturne intérieur et extérieur des bâtiments non résidentiels. Le Canton, qui insiste sur le devoir d’exemplarité de son administration, en matière de consommation énergétique, encourage par ailleurs les communes, les établissements publics autonomes (comme l’aéroport), ainsi que les milieux économiques et immobiliers à également prendre des dispositions.