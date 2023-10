Genève: L’idée d’une caisse publique séduit le Grand Conseil

L’idée fait son chemin. Jeudi, le Grand Conseil s’est prononcé en faveur de deux textes mettant en avant des propositions similaires. A savoir: créer une caisse maladie publique cantonale. La résolution des Verts, portée par la députée Louise Trottet, a été adoptée par 65 voix pour (contre 32 contre). Le texte demande à l’Assemblée fédérale de mettre en place une base légale permettant aux cantons la création de caisses cantonales uniques ou, suite à un amendement, de caisses de compensation cantonales. Objectif: lutter contre l’explosion des primes. «Cet automne, le ministre fédéral de la santé a annoncé une nouvelle augmentation des primes de plus de 9% pour certains cantons comme Genève. Cela représente, par exemple, une majoration d’environ 1000 francs par an pour un ménage composé de deux adultes et deux enfants», rappelle la Verte.