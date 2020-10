Une relative solitude sera la règle jusqu’à la fin du mois de novembre, au moins. Pierre Albouy – TDG

La vie sociale des Genevois s’apprête à nouveau à se réduire comme peau de chagrin. Dès dimanche à minuit et jusqu’au 30 novembre, leurs faits et gestes seront entravés. Le Conseil d’Etat a annoncé ce vendredi après-midi un nouveau train de mesures destiné à freiner l’épidémie de covid-19, qui s’est accélérée ces derniers jours. Le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz a ainsi parlé de «situation grave et dramatique» et de décisions prises «pour faire en sorte que Noël ne soit pas fêté en visioconférence». Voici les différentes mesures, qui poursuivent toutes le même but, résumé par la présidente du gouvernement Anne Emery-Torracinta. «Le message à la population est: restez chez vous!»

Rassemblements de plus de cinq personnes interdits dans l’espace public

Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits dans l’espace public, notamment sur les places, les promenades, les parcs et au bord des plans d’eau. Cette limitation ne s’applique pas aux personnes faisant ménage commun. Par rassemblement, le Conseil d’Etat entend un regroupement spontané et non organisé de personnes. Il a par ailleurs rappelé que dans toute réunion de moins de cinq personnes, la distance de 1,50 mètre doit être respectée entre les individus.

Manifestations privées limitées à cinq personnes

Les Genevois ne pourront plus se réunir à plus de cinq à leur domicile ou dans un quelconque lieu réservé pour l’occasion. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce décompte. En revanche, leur nombre ne doit pas excéder celui des adultes. Les anniversaires avec plusieurs bambins et un ou deux adultes sont de la sorte proscrits. Cette limitation des manifestations privées concerne les invitations entre amis, les réunions de famille, les mariages, les baptêmes, les enterrements et les fêtes d’anniversaire.

Concernant les contrôles et les sanctions, la présidente du Conseil d’Etat Anne Emery-Torracinta a insisté sur «la responsabilité individuelle» des Genevois. «Le but n’est pas de mettre un policier dans chaque famille.» Son homologue Mauro Poggia, chargé de la Santé et de la Sécurité, a complété. «Il n’y aura pas de cohortes de policiers qui frapperont aux portes.» Mais il a rappelé que, souvent, le bruit et le tapage dus au nombre de convives incitent le voisinage à appeler les forces de l’ordre. «Lorsque la police intervient, si elle constate un nombre excessif de personnes présentes, elle peut distribuer des amendes allant jusqu’à 10’000 francs.»

Cafés et restaurants fermés à 23 heures

Les établissements publics fermeront à 23 heures. Les restaurants, cafés, bars et buvettes doivent limiter leurs tables à cinq personnes. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisés, mais leur nombre ne doit pas excéder celui des autres personnes présentes. Les consommations doivent être commandées et servies à table.

Mauro Poggia a expliqué que le Conseil d’Etat avait gardé à l’esprit que le secteur de la restauration, au sens large, «avait beaucoup souffert durant la première vague. Nous avions la volonté de permettre, autant que possible, la poursuite de ces activités.» Après avoir regretté que Vaud ait opté pour une limite plus tardive, à minuit, il a détaillé l’objectif poursuivi par les autorités du bout du lac: «que les gens puissent aller dans un établissement, mais pas pour faire la fête, car plus le temps passe, plus la consommation d’alcool augmente, et plus la discipline s’effrite.»

Sports collectifs non, piscines et fitness oui

La pratique des sports de contact, de combat et des sports collectifs amateurs est interdite, y compris pour les mineurs. «Lorsque les enfants sont sur un terrain, les adultes sont là. Or, les regroupements d’adultes sont problématiques, a justifié Thierry Apothéloz. Nous avons choisi de vider les terrains de sport plutôt que de remplir les hôpitaux.» Les bowlings, les salons de billard et de jeux et les escapes et laser games sont également fermés. Les chorales amateurs sont interdites.

Le Conseil d’Etat a en revanche laissé ouvert les fitness et les piscines. Si, d’une manière générale, les vestiaires collectifs sont fermés, une exception existe pour ces deux activités, sous réserve de plans de protection adéquats et d’une surface individuelle de 4 m² offerte à chaque sportif. «Les mesures visent les activités collectives, qui posent problème. Les activités individuelles peuvent et doivent être encouragées», a commenté Thierry Apothéloz. Mauro Poggia a par ailleurs rappelé qu’il était «faux de penser qu’il n’existait pas de clusters dans les activités sportives», raison pour laquelle le Conseil d’Etat avait pris ces décisions.

Manifestations publiques limitées à 1000 personnes

Les manifestations publiques, c’est-à-dire organisées, sont maintenues mais limitées à 1000 personnes. Autrement dit, les matches professionnels de football et de hockey pourront continuer à être disputés au Stade de Genève et à la patinoire des Vernets, dans le strict respect des plans de protection, comprenant notamment la mise en place de secteurs de 100 personnes au maximum.

Les cinémas et les théâtres peuvent rester ouverts.

Activités enfantines maintenues

«Les activités parascolaires et périscolaires sont maintenues, puisqu’elles s’effectuent dans le cadre de plans de protection», a indiqué Thierry Apothéloz. Les maisons de quartier et les centres de loisirs restent également ouverts. D’une manière générale, «l’ensemble des activités à destination de la jeunesse demeurent».

Enseignants masqués en tout temps

Tous les collaborateurs du Département de l’instruction publique se sont vus notifier ce vendredi que «le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur des bâtiments, en tout temps», notamment dans les salles des maîtres. Seule exception: les enseignants pourront les ôter en classe, lorsqu’ils font face à leurs élèves et que la distance d’un mètre cinquante peut être maintenue. Dès qu’ils se déplacent entre les bureaux, ils doivent à nouveau se masquer.

Concernant les hautes écoles, le DIP a pris la décision de laisser l’Université et la HES-SO prendre elles-mêmes les mesures adéquates. «Nous ne voulons pas casser la formation. Dans ces écoles, il existe des cours ex cathedra durant lesquels il est relativement facile de garder les distances. En revanche, pour les travaux pratiques, cela peut être difficile», a expliqué Anne Emery-Torracinta. Ces institutions communiqueront donc de leur côté les dispositions prises.

«Un triste record» de cas positifs «Les derniers chiffres confirment malheureusement la tendance alarmante» communiquée en milieu de semaine, a expliqué Mauro Poggia. Jeudi, 692 cas positifs ont été recensés à Genève, «un triste record». Six décès sont survenus en une semaine. Plus de 2000 personnes se trouvaient vendredi en isolement, et plus de 2500 en quarantaine du fait de leurs contacts étroits avec des malades, sans compter plus de 2000 quarantaines dues à des retours de pays à risque. La cellule de traçage de l’Etat occupe actuellement 150 personnes qui travaillent avec des horaires étendus.