Genève: L’initiative pour des crèches gratuites invalidée

Douche froide pour les auteurs de l’initiative en faveur de crèches gratuites pour tous. Le Conseil d’État a invalidé leur texte déposé en mars avec plus de 6500 signatures, a-t-on appris ce mercredi. Selon l’Exécutif, l’initiative de l’Union populaire (UP) est contraire au droit supérieur cantonal. L’UP proposait de garantir un accueil sans frais pour tous les enfants du canton et d’augmenter le nombre de places. Selon le parti, il en manquerait 4000 à 5000. Pour les financer, la contribution de l’employeur aurait été augmentée de 0,07% à 0,5% sur sept ans.