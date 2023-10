Genève: succès de l’initiative du PLR pour mieux soutenir le sport

L’initiative constitutionnelle du PLR intitulée «Pour une politique sportive ambitieuse à Genève» sera déposée ce vendredi après-midi. Le texte a réuni plus de 9000 signatures en neuf semaines. Il s’agit d’un succès: ses auteurs avaient jusqu’au 22 décembre pour en récolter 8219. «Les chiffres parlent d’eux-mêmes, ont déclaré les porteurs du projet, dans un communiqué. Ce résultat démontre l’enthousiasme et le besoin ressenti par la population genevoise» pour ce thème.

Prévoir plus d’infrastructures

L’initiative réclame que soit inscrit dans la Constitution le soutien étatique aux diverses pratiques sportives. Il stipule notamment que le Canton et les communes doivent collaborer pour mettre des installations sportives à disposition du public et des associations. Il demande aussi une planification des infrastructures stratégiques, l’organisation de manifestations sportives et un soutien à l’élite et à la relève. Bref, il souhaite que soit mise sur pied une véritable politique sportive, tout en encourageant les partenariats avec les organismes privés.