Genève: Loi sur l’énergie: l’UDC et le MCG contre-attaquent

Un doute juridique existe

Vendredi, l’avocat et docteur en droit Stéphane Grodecki s’interrogeait sur le mur LinkedIn du conseiller d’Etat Antonio Hodgers. Il relevait que le Tribunal fédéral avait jugé, par le passé, que «le refus d’un Conseil d’Etat de promulguer une loi pouvait poser un problème de séparation des pouvoirs» et «qu’un tel refus ne pouvait se fonder que sur des motifs factuels (et donc pas politiques). A mon sens, il n’est donc pas certain que cette décision du Conseil d’Etat soit conforme au droit fédéral.» L’élu Vert lui a répondu que l’Exécutif n’avait pas été mû par le fond (la politique énergétique), mais par «l’impossibilité matérielle» d’analyser en quelques jours «l’effet potentiel de la loi et son respect du droit supérieur».