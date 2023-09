Lorena Santen représentera la Suisse au concours Miss Univers

«La soirée a été un tourbillon d’émotions, et je suis incroyablement reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de me tenir sur scène aux côtés de tant de femmes incroyables. Vous êtes toutes remarquables et inspirantes. Je suis honorée d’avoir non seulement partagé cet incroyable voyage, mais aussi d’avoir noué de véritables liens e d’amitié avec vous. Un grand merci aux juges de croire en moi et de m’avoir donné cette prestigieuse opportunité de représenter la Suisse sur la scène mondiale», a écrit sur les réseaux Lorena Santen, après son sacre samedi 23 septembre 2023 à l’hôtel Hilton à Genève.