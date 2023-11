Genève : L’Uni renforce l’élimination de ses déchets de labos

Il a la taille d’une grosse imprimante d’entreprise et fait des miracles en matière de traitement des déchets spéciaux, à en croire l’Université de Genève (Unige). Depuis un an, la faculté de Sciences teste un appareil innovant, unique en Suisse mais déjà utilisé en France, qui permet d’éliminer directement sur site des déchets contaminés (gants, blouses, etc.), ainsi que des organismes génétiquement modifiés ou des cultures de cellules souches. Vu les bons résultats enregistrés, l’alma mater prévoit d’acquérir un nouveau dispositif du même type, mais d’un volume dix fois plus important. Son usage devrait par ailleurs être étendu au Centre médical universitaire d’ici à fin 2024.