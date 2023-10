Un Palestinien de Genève relate la vie de sa famille à Gaza

«Nous ne sommes pas nés violents ou haineux»

«Pourquoi ce monde est-il comme ça? J’en ai ras le bol!» Ayman Nassralah est révolté par le nombre de victimes civiles à Gaza. Mais il se refuse à condamner l’opération initiale du Hamas, qui a tué plusieurs centaines de civils en Israël samedi, point de départ de cette catastrophe humanitaire. «Je ne veux pas en parler. Je ne suis pas un militaire, je suis un civil.» Il juge cependant que ce drame «n’est pas venu de rien», estimant que «depuis 1948, nous sommes les victimes d’Israël, qui nous punit et confisque nos terres. On ne peut pas assiéger un peuple dans une prison à ciel ouvert comme Gaza pendant des années. Nous aussi, on demande la sécurité.»

Il espère que «le monde entier va regarder des deux yeux, et pas d’un seul. Un réfugié ou un blessé a des droits, un élève aussi. À Gaza, il n’y a aucune garantie. Elle est où, la communauté internationale? Si les enfants n’ont pas de droits, ils n’oublieront jamais et seront remplis de haine.» Le voilà en colère. «Ce monde appartient à tout le monde! Il faut une justice unique. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des êtres humains, il n’y a pas que des fanatiques à Gaza. Comme n’importe quel enfant, nous ne sommes pas nés violents ou haineux.»