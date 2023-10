Genève: Malgré son macaron pour handicapé, il est verbalisé

«Je me sens humilié d’avoir été traité comme ça, je n’aurais jamais imaginé ça en Suisse, les handicapés, on s’en fout!» Burim ne décolère pas. Cet ancien agent de sécurité, victime d’un AVC il y a un an et demi, a été verbalisé fin septembre sur le parking du stade de Frontenex, où ses deux fils pratiquent le football. Et ce, malgré sa carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Le père de famille raconte s’être parqué sur une case juste le temps de récupérer ses enfants. Selon lui, l’agent privé chargé du contrôle n’a rien voulu savoir et l’a collé pour ne pas avoir payé. «Au club, on m’a toujours dit que je pouvais me garer sur une des places, car il n’y a aucune case réservée aux personnes handicapées. Et dans ma commune, Cologny, il n’y en a pas non plus [ndlr: cinq en fait, voir encadré]», s’insurge le papa, qui est paralysé du côté gauche. Il cite notamment l’école et la crèche de Pré-Picot.