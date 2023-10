Genève: Mandats octroyés sans appels d’offres par un département

Animation de tables rondes

Deux de ces mandats ont particulièrement intrigué la télévision locale. L’un de 297’000 francs attribué à une société audiovisuelle basée à Cossonay (VD) pour sonoriser et filmer quatre événements et assurer des prestations en lien avec des concertations et des ateliers; l’autre de 282’000 francs octroyé à une Sàrl dirigée par un ancien journaliste, organiser et animer de la concertation sur plusieurs manifestations.