Genève: Manifestation sauvage pro-Palestine à Plainpalais 

Sur le flyer qu’on lui tend, on peut notamment lire: «La situation en Palestine n’est pas une guerre de religion, c’est une lutte décoloniale». Ou encore: «La résistance contre un oppresseur est un droit inaliénable pour tous les peuples. La lutte du peuple palestinien s’inscrit dans ce droit.» Critiquant sur deux pages la politique menée par Israël, les auteurs précisent: «Nous ne confondons pas la communauté juive et un État colonial. (…) Nous ne menons pas une bataille de religion mais une lutte pour la libération de tous les peuples opprimés.» Et de condamner «les tags antisémites et islamophobes», apparus en ville ces dernières semaines.