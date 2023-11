Genève: Masque obligatoire aux HUG en raison de la rougeole

La hausse du nombre de malades de la rougeole a conduit les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le service du médecin cantonal (SMC) à prendre de nouvelles dispositions en matière de protection. Ainsi, le port du masque est désormais obligatoire pour tous les soignants et les patients des différents services d’urgence. La mesure vaut également pour les consultations ambulatoires du Service de médecine de premier recours. Par ailleurs, le SMC a temporairement recommandé pareille précaution dans les cabinets médicaux ainsi que dans les ambulances, signale la «Tribune de Genève». La rougeole est en effet une maladie très contagieuse et ses complications peuvent se révéler graves, notamment pour les adultes (pneumonie, encéphalite).