Genève: Maudet confirme qu’il veut une caisse maladie cantonale

Pierre Maudet (Libertés et justice sociale), conseiller d’Etat chargé des Mobilités et de la Santé.

Pierre Maudet a redit, ce mardi à la RTS , sa volonté de créer une caisse maladie publique cantonale. Il s’agissait d’une promesse de campagne du nouveau conseiller d’Etat chargé de la Santé. Critiquant l’actuelle opacité du système, le ministre a expliqué sa volonté de «reprendre la main». Il entend maintenant convaincre ses collègues du gouvernement et le Grand Conseil du bien-fondé de sa démarche.

Son idée consisterait à instaurer une concurrence entre l’entité publique et les assurances privées. Mais il prévient que cette option ne fonctionnerait pas dans le système actuel, qui devra «migrer» dans son intégralité. L’élu souhaite donc mener des «expériences pilotes» à Genève.

Pierre Maudet juge néanmoins qu’il n’existe pas de solution miracle et ne fait pas miroiter de primes plus basses aux Genevois. Il dit ne pas y croire car «la tendance de notre société est à une augmentation des coûts liée au vieillissement de la population». En revanche, il estime qu’avec un contrôle public plus fort, les coûts pourraient être mieux maîtrisés qu’actuellement.