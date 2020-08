Genève

Les abribus genevois vont négocier leur virage digital

Les transports publics genevois ont planché sur l’abribus de demain. Une unique borne pourrait rassembler toutes les infos nécessaires aux voyageurs et plus encore.

Anticipation

L’information pourrait être transmise aux conducteurs en amont, sous la forme d’un signal. Ils anticiperont ainsi un arrêt plus long et l’utilisation de la rampe. «Aujourd’hui, ils agissent dans l’urgence, souligne Phyo Aung. En recevant l'information en avance, ils gagnent du temps et les passagers, du confort.»

Trop chaud, trop pollué?

La borne mesurera aussi la qualité de l’air aux arrêts et aux abords des routes. Les données relatives à chaque arrêt- plus au moins exposé au soleil, aux particules fines ou au CO₂- seront diffusées sur la borne et l’appli tpg. «Selon les sensibilités, un passager pourra choisir d’attendre à un arrêt où il fait moins chaud, ou de descendre à un stop moins chargé en particules fines, explique Phyo Aung. Si l'on remarque, dans un second temps, qu’un arrêt est systématiquement trop exposé au soleil, on pourra se tourner vers les communes, propriétaires des infrastructures, pour trouver ensemble des possibilités d’adaptation.»