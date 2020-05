Mille places d’apprentissage manquent

Rédiger un nouveau commentaire

Pour avoir fait un apprentissage, je ne recommande pas cette voie surtout à Genève. Le CFC ne vaut plus rien et quelle galère pour trouver quelque chose après !

Greg 07.05.2020 à 11:32

Martin, le CFC est une formation professionnelle initiale (niveau secondaire 2) qui permet l’exercice d’un métier. Les perfectionnements, brevets, écoles supérieures et hautes écoles spécialisées, universités sont des formations de niveau tertiaire et permettent d’accéder à des fonctions plus « expertes » et donc en général mieux rémunérées.