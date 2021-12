Covid-19 : Genève met un coup d’accélérateur pour injecter le booster

Plus de 15’000 doses de rappel du vaccin seront disponibles entre le 24 décembre et le 3 janvier et de nouveaux créneaux horaires seront accessibles dès ce mardi.

En revanche, les dispositifs de vaccination sans rendez-vous au Quartier Libre SIG (du 21 au 23 décembre) et à l'Espace Adrien Lachenal (du 27 au 30 décembre) sont annulés. 20min/Marvin Ancian

Le Conseil d’État met le paquet pour injecter la troisième dose de vaccin anti-Covid durant les fêtes. Objectif: atteindre les 15’600 boosters. Aussi, le centre de vaccination à la route de Chêne sera ouvert du 24 décembre au 3 janvier, à l'exception des jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier. De nouveaux créneaux horaires pour la dose booster seront disponibles sur la plateforme dès ce mardi. Les rendez-vous s'étendront du mercredi 23 décembre dans la soirée jusqu'au début du mois de janvier.

En revanche, deux dispositifs de vaccination sans rendez-vous sont annulés, soit au Quartier Libre SIG (du 21 au 23 décembre) et à l'Espace Adrien Lachenal (du 27 au 30 décembre).

Personnel appelé à l’aide

Suite au raccourcissement de délai pour le vaccin de rappel (booster), ramené de six à quatre mois par la Confédération, le personnel soignant de l'office médico-pédagogique et du service de santé de l'office du personnel de l'Etat va prêter main-forte aux autorités sanitaires pour augmenter l'offre de vaccination dans les semaines à venir.

En plus des nouvelles restrictions annoncées par Berne vendredi, le Canton maintient deux mesures plus restrictives, à savoir le port du masque sur le domaine public et dans les transports, y compris les voitures privées, (sauf pour les personnes provenant d'un ménage commun).

Suspension de délais pour les initiatives et référendums

Pour garantir l’équité, le Conseil d’État a également décidé que le délai de récolte des signatures pour les référendums et les initiatives cantonales et communales sera suspendu du 20 décembre 2021 au 9 janvier 2022. De ce fait, les échéances seront recalculées.