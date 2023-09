L’UNIGE trouve comment mieux soigner en comprenant mieux les cellules

Les microtubules sont des «routes» qui assurent l’approvisionnement, la croissance et la division des cellules. Des problèmes de régulation peuvent être à l’origine de maladies telles que le cancer et certains troubles neurodégénératifs.

Tout comme une ville a besoin de réseaux de transport fluides pour ses échanges et son développement, les cellules ont besoin de «routes» pour assurer leur approvisionnement, leur croissance et leur division. Celles-ci sont appelées microtubules. Elles constituent des structures dynamiques qui se construisent et se défont continuellement. Des problèmes de régulation peuvent être à l’origine de maladies telles que le cancer et certains troubles neurodégénératifs.