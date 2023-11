Genève: Mobilisation contre le renvoi d’un Burundais

Ils étaient une dizaine, réunis devant le centre de détention administrative de Frambois, lundi, à 17h. Comme l’explique «Le Courrier», les manifestants protestaient contre le renvoi programmé de Jean-Paul* en Croatie. Selon «La Tribune de Genève», ce Burundais, dont la demande d’asile a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral, avait été arrêté le matin-même dans un foyer situé à la Terrassière. L’association Solidarité Tattes craint qu’en vertu de l’accord de Dublin, il soit renvoyé en Croatie, où il dit avoir été victime de violences et d’actes de torture. Et de s’inquiéter de l’état psychique de Jean-Paul. Citée par la Tribune, elle demande au Canton d’être «le premier à renoncer à exécuter les renvois dans ce pays, où les violences sont systématiques et la prise en charge des migrants est lacunaire». La manifestation a pris fin à l’arrivée de la police sur les lieux.