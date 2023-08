Genève: Le contre-projet pour réduire le trafic motorisé est prêt

Genève : Moins de bitume et plus de verdure: le contre-projet est prêt

Une performance artistique avait précédé le dépôt de l’initiative cantonale «Climat urbain», le 30 août 2021. Le texte a recueilli plus de 8000 signatures, sur quelque 5400 exigées. dra

En une décennie, 10% du réseau routier des villes genevoises devront être débarrassés des voitures et autres scooters, remplacés par des axes de mobilité douce et de la verdure. Tel est le propos de l’initiative d’actif-trafiC «Climat urbain» déposée il y a deux ans, avec un nombre confortable de signatures. Illusoire et inapplicable, avaient critiqué la droite et le Canton. Pourtant, le contre-projet récemment adopté à l’unanimité par la Commission de l’aménagement du Grand Conseil – des Verts à l’UDC – n’est pas si différent.

«L’initiative fait de l’arithmétique, c’est artificiel, abstrait, et certains aspects sont même anticonstitutionnels – l’État ne peut imposer aux communes de planter des arbres, par exemple», relève le député du Centre Sébastien Desfayes, auteur du rapport de commission. Mais sur le fond, la proposition induite par l’IN 182 «Climat urbain» fait consensus et a conduit à un contre-projet «concret et réalisable», moyennant quelques aménagements.

Moins antivoiture

Le texte des députés évite ainsi de s’attaquer exclusivement aux routes et au trafic motorisé, comme le fait l’initiative. Cela reste une «priorité», mais une place ou la surface bétonnée d’un parc entreront aussi dans le décompte des zones à verdir ou dévolues à la mobilité douce. Enfin, ce ne sont plus 10%, mais au minimum 8% des voies publiques qui changeraient d’affectation dans les treize communes genevoises de plus de 10’000 habitants. Ces dernières, le Canton et les commissaires ont collaboré pour concocter «un contre-projet pragmatique, qui contente tout le monde, se réjouit Sébastien Desfayes. Et ce, pour un résultat final du même ordre de grandeur en matière de surfaces à convertir que celui proposé par actif-trafiC.» Ce que confirme le député des Verts David Martin, également membre du comité d’initiative: «On se satisfait du contre-projet parce qu’il reste ambitieux.»

Le texte devrait être débattu en plénière lors de la prochaine session du Grand Conseil, fin septembre. En l’état, une majorité des députés devrait l’adopter, parient les membres de la Commission de l’aménagement; «sauf éventuelle opposition électoraliste en vue des fédérales de cet automne», glisse un élu.