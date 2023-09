Genève: Moins de contraintes pour assainir les immeubles

Aujourd’hui, chaque immeuble comporte un indice de dépense de chaleur (IDC). En résumé, les lieux les plus énergivores ont l'obligation de subir d’importantes rénovations pour se conformer à la loi dans les cinq ans. Pour les moins énergivores, de simples mesures d’optimisation sont demandées, pour les vitrages ou les chaudières, par exemple. La nouvelle mouture change le système de calcul et prévoit des rénovations sur dix ans, ainsi que l'abandon des mesures d'optimisation. Dans tous les cas, les aides fédérales sont conservées. Selon le Conseil d’Etat, le vote est un coup porté au Plan climat pour faire plaisir aux gros propriétaires immobiliers. La droite, elle, argue que le Canton n’a pas les moyens d’opérer la transition énergétique souhaitée et qu’il vaut dès lors mieux revenir au système fédéral.