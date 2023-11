Genève: Moins de viande, plus de local, la cantine table juste

Depuis deux ans, les cuisines scolaires de la Ville mettent en place des menus plus sains et favorables à l’environnement. Selon une étude, elles proposent désormais «l’assiette la plus durable de Suisse».

Genève : Moins de viande et plus de local, les cantines tablent juste

Les conseillers administratifs Christina Kitsos et Alfonso Gomez testent le menu de la semaine proposé aux enfants. map

Au menu de la quinzaine: brandade de morue à la patate douce; fondant de chou-fleur au fromage ou encore pizza marguerite. En Ville de Genève, les restaurants scolaires ont revu leur copie dans le but de remplir les objectifs de la charte de l’alimentation durable de 2021. Parmi lesquels: favoriser les produits locaux et les fruits et légumes de saison; respecter l’équilibre nutritionnel des plats mais aussi réduire les produits d’origine animale. Et ça marche! C’est en tout cas ce que révèle une étude présentée mercredi. Le spécialiste en impact environnemental Beelong a passé au crible les bulletins de livraison de huit cuisines de production qui livrent chacune plusieurs restaurants scolaires.

«La Ville de Genève est l’un des meilleurs élèves de Suisse. Il faut souligner la coordination de tous les acteurs», affirme Charlotte de la Baume, cofondatrice de Beelong. Elle relève que 11% des produits utilisés sont bio (contre 0,1% en moyenne dans les institutions publiques suisses); que la part des poissons non menacés a fortement augmenté (de 26 à 77%). Tandis que la proportion de produits carnés a diminué de moitié (de 12 à 6.5%). Désormais, dans les cuisines scolaires de la Ville, la grande majorité des plats sont faits maison et à base de produits de saison. Qui plus est, chaque semaine, deux repas sur quatre sont végétariens.

15 centimes de plus par repas

Pour atteindre de tels résultats, il a fallu mettre la main au porte-monnaie. Un budget supplémentaire de 600’000 francs a été débloqué en 2023. Soit 15 centimes de plus par repas, pour un coût marchandises de 3,65 francs et sans impact pour les parents. «Beaucoup d’efforts ont été faits à coûts constants», précise la conseillère administrative Christina Kitsos. Tandis que certaines mesures font gonfler la facture, d’autres permettent de faire des économies, à l’image de la diminution de viande.