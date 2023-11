Genève/Neuchâtel: les Espagnols et les Portugais votent très peu

Les étrangers, en particulier les Espagnols et les Portugais, font peu usage de leur droit de vote à Genève et à Neuchâtel. Au bout du lac, en 2020, la participation des Suisses aux votations a atteint 40%. Celle des étrangers s’est fixée à 23%. Le taux est encore plus faible dans les deux communautés ibériques: 17% pour les Espagnols, 13% pour les Portugais. A Neuchâtel, le constat est identique, même si le canton ne dispose pas de statistiques par nationalités. De 2003 à 2020, la participation helvétique y a atteint 42%, contre 18% pour celle des étrangers.