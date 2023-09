Genève: Offensive au Grand Conseil pour baisser les impôts

Un rabais pour la classe moyenne par ci, un crédit d’impôts ponctuel par là: à l’aune notamment de comptes 2022 mirifiques (+727 millions de francs), acceptés jeudi par les députés, la question d’une baisse fiscale pour les contribuables mobilise les rangs du Grand Conseil, en particulier à droite. En la matière, l’une des propositions inédites de la campagne électorale de ce printemps est pourtant passée à l’as. Au vu des recettes engrangées l’an passé, le conseiller d’Etat Pierre Maudet souhaitait un crédit d’impôt temporaire de 2000 fr. pour tous les Genevois. Le projet n’a pas été retenu en commission, révèle la télévision Léman Bleu . D’après le député PLR, Yvan Zweifel, il est compliqué de redonner de l'argent une fois les comptes bouclés et audités. Si la commune de Chêne-Bougeries a pu rétrocéder 600 fr. à chacun de ses contribuables, c’est parce qu’elle l’avait prévu préalablement à son budget.

Aujourd’hui, plusieurs partis proposent des baisses fiscales. Mais la droite élargie souhaite un projet commun. Il devrait s’articuler autour d’un nouveau système d’impôts, par tranches, déjà en vigueur dans d’autres cantons. En réalité, le taux par tranches existe déjà à Genève. Sauf qu’au bout du lac, le taux appliqué à la tranche supérieure vaut pour la totalité du revenu imposable. La solution prônée impliquerait un taux d’imposition différent pour chaque tranche. Cette manière de faire induirait «un calcul plus fin et une baisse d’impôts adaptée à chaque revenu. Ce qui est plus juste», assure Yvan Zweifel.