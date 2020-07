Covid-19

Genève ordonne la fermeture des boîtes de nuit

Face à l’augmentation jugée inquiétante du nombre de cas de de coronavirus, les autorités ciblent les clubs. De nouvelles mesures concernent aussi les bars et les restaurants.

«Ce n’est pas de gaieté de cœur mais pour éviter une contamination plus importante»: les boîtes de nuit seront fermées jusqu’à nouvel ordre et ce avec effet immédiat, a annoncé ce vendredi le Conseil d’Etat genevois. Face à une nouvelle flambée du Covid-19, le Canton renforce ses mesures sanitaires. Cela concerne également les bars et les restaurants. Là, les consommations ne seront possibles que pour la clientèle assise. De plus, les consommateurs devront porter un masque lorsqu’ils se déplaceront dans les établissements, y compris sur les terrasses, pour aller chercher leur boisson ou encore aller aux toilettes. Enfin, les restaurateurs et les tenanciers de bars devront dorénavant tenir un registre de leurs clients.