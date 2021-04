La catégorie des 65 ans et plus n’a pas aussi bien adhéré à la vaccination que les plus de 75 ans.

La vaccination s’accélère à Genève. Le Canton a décidé d’ouvrir l’agenda à deux nouveaux groupes cibles dès ce lundi: les personnes âgées de 55 à 64 ans et de 45 à 54 ans. «Nous invitons toutes les personnes âgées de 45 ans ou plus à s’inscrire pour se faire vacciner», a déclaré Adrien Bron, directeur général de la santé.

Pas assez de candidats aux vaccins

Cette décision a été prise à la suite d’un constat. «La catégorie des 65 ans et plus n’a pas aussi bien adhéré à la vaccination que les plus de 75 ans», a résumé Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. Seuls 52% d’entre eux sont passés par la case injection, contre 77% des plus de 75 ans. Résultat: peu de personnes éligibles à la vaccination sont inscrites sur liste d’attente. Le risque de se retrouver dans les semaines à venir avec plus de vaccins que de candidats existe donc.