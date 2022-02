Données personnelles : Genève ouvre un mégacentre de biométrie à Vernier

Dès fin mars, toutes les données nécessaires à l’établissement de passeports ou de permis de séjour seront centralisées.

Empreintes digitales, photo, signature. Ces données biométriques figurent dans les passeports, mais également sur les titres de séjour pour étrangers, les autorisations frontalières ou encore les documents de voyage pour étrangers. Aujourd’hui, elles sont recueillies à Onex, dans les bureaux de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Dès le 29 mars, il faudra se rendre dans un nouveau centre cantonal qui ouvrira à la route de Peney, à Vernier .

Rendez-vous obligatoire

Le futur centre cantonal de biométrie vise à garantir des délais raisonnables aux usagers, alors que le passage des titres de séjour au format carte de crédit a eu pour conséquence une augmentation du nombre de prises de données biométriques. Sur place, onze cabines biométriques et seize guichets permettront l’accueil quotidien de 700 personnes. Le centre sera ouvert en horaire continu toute la semaine et le matin le premier samedi du mois. Afin d’éviter l’attente, la prise de rendez-vous sera obligatoire. Elle est possible dès à présent.