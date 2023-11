Genève: Ouvriers d’un chantier de l’aéroport sur la sellette

Le futur centre de tri des bagages sera en service en 2024, selon Genève Aéroport. 20min/Vanessa Lam

«Nous sommes désespérés»: les ouvriers d’une société de mécatronique (industrie des machines), œuvrant sur le chantier du nouveau tri-bagages de l’aéroport, en ont gros sur la patate. Ces 35 travailleurs pourraient être licenciés à la fin de l’année ou au début 2024, s’alarme Unia. Selon le syndicat, l’entreprise chargée de l’ensemble des travaux aurait rompu son contrat avec un sous-traitant. Celui-ci avait lui-même fait appel à la société de mécatronique et, en conséquence, a mis fin au contrat qui les liait. Ce qui fait craindre à Unia un licenciement collectif pour ces ouvriers qui, pour la majorité, sont venus d’Italie et de Roumanie. Or, une partie d’entre eux avait déjà fait les frais, en 2022, de l’exclusion de leur ancien employeur, décidée par Genève Aéroport. Il lui était reproché notamment de sous-payer les travailleurs. Ceux-ci avaient finalement été réengagés quelques mois après.

«Les employés sont dépités»

Unia regrette la situation, d’autant que le nouvel employeur de ces ouvriers «respecte les conventions et usages», souligne Alejo Patino, secrétaire syndical: «Les employés sont assez dépités, relate-t-il. Ils s’étaient enfin retrouvés dans une situation stable, avec des semaines qui n’étaient plus à rallonge. Là, ils sont proches du licenciement et ressentent une forme de lassitude, d’usure morale et, pour certains, de la colère, surtout chez les anciens qui étaient présents depuis le début du chantier. Ils veulent finir les travaux qu’ils avaient débutés et ont le sentiment d’être les dindons de la farce.» Selon le syndicaliste, des négociations avec l’employeur sont en cours, «mais il y a un risque de licenciements.»

Réengager les ouvriers

Unia demande à Genève Aéroport d’exiger de l’entreprise générale qu’elle engage elle-même les ouvriers, ou que la plateforme aéroportuaire le fasse directement, «sans passer par une chaîne de sous-traitance qui porte systématiquement préjudice aux travailleurs.» D’après le syndicat, le chantier serait à l’arrêt, ce que Genève Aéroport réfute. Cointrin rappelle que la décision de rompre le contrat émane de l’entreprise générale et «ne fait pas d’autres commentaires sur les relations entre le mandataire d’un chantier et ses sous-traitants.» La direction estime que sa responsabilité «est de veiller au respect des conditions sociales en vigueur à Genève et au paiement des salaires, ce que nous avons fait.»

Travaux finis en 2024