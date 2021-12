Covid-19 – Genève passe la barre des 30% de cas Omicron

«Le nombre de nouveaux cas Covid quotidiens a atteint un plateau», ont constaté les autorités sanitaires genevoises. Entre 650 et 800 nouvelles infections sont enregistrées chaque jour. Pour autant, «la situation reste tendue». Selon Adrien Bron, directeur général de la santé, le pire reste à venir. «Nous prenons nos dispositions pour faire face à une vague qui s’annonce très délicate», a-t-il annoncé jeudi en conférence de presse. En cause: l’augmentation de la prévalence du variant Omicron, qui représente désormais 30% des cas dans le canton. Sept personnes porteuses du nouveau variant sont hospitalisées. «Mais ces patients n’ont pas été admis à cause du coronavirus. Ils ont été testés positifs à leur arrivée», précise la médecin cantonale, Aglaé Tardin, qui estime qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur le degré de dangerosité de Omicron.

Booster en masse

Une vaccination de masse est prévue durant les fêtes pour octroyer la dose de rappel. Depuis mercredi, de nouveaux créneaux horaires sont disponibles pour obtenir le booster. A l’heure actuelle, 50% des 65 ans et plus ont reçu leur troisième injection, également disponible pour les autres tranches d’âge.

La 2G+, «une mesure hypocrite»

La capacité de testing ne pourra pas être augmentée, a également fait savoir Adrien Bron. Avec 2000 tests journaliers, «nous sommes déjà au maximum de ce qu’il est possible de faire». Depuis plusieurs jours, les centres de tests sont pris d’assaut. L’introduction de la règle des 2G+ (être vacciné, guéri et testé négatif si cela fait plus de quatre mois qu’on a le pass sanitaire pour aller dans les bars et clubs), a amplifié le phénomène. Le responsable rappelle que Genève était contre cette disposition, adoptée vendredi par le Conseil fédéral. «C’est une mesure hypocrite, car, pour les lieux que ça concerne, c’est impossible de s’en sortir économiquement.»