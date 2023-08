Genève: Petits Yéniches empêchés de faire la rentrée scolaire 

Domicile officiel à Fribourg

Concilier scolarité obligatoire et vie itinérante

Une interrogation d’autant plus légitime que le plan d’action de l’Office fédéral de la culture (OFC) concernant les minorités yéniches, sinti et manouches et roms met justement en avant «la nécessité de créer des conditions qui permettent de concilier scolarité obligatoire et droit à l’éducation, d’un côté, et vie itinérante, de l’autre». L’OFC précise aussi que «les enfants doivent pouvoir accéder à la formation de leur choix indépendamment de leur origine et de leur mode de vie. Aucune discrimination à l’égard des enfants appartenant aux minorités yéniches, sinti et manouches ou roms n’est tolérable.»