Genève: Plus de 10’000 signatures contre des crèches «au rabais»

Le texte conteste la décision du Grand Conseil, votée en juin, de revoir la loi et de supprimer les «usages professionnels», qui imposent certaines conditions et une grille salariale en l’absence de convention collective, ou lorsqu’une crèche n’est pas municipalisée. Ainsi, le salaire minimum serait appliqué. Or, celui-ci est de 24 francs alors qu’avec les «usages», une aide en crèche touche plus de 27 francs, avaient pointé les référendaires.