Pneus, bouées, ordis: 950 kg de déchets extraits du lac

Quelque 950 kilos de déchets en tous genres ont été extraits du lac Léman, samedi et dimanche.

Les participants ont couvert de nombreuses zones lacustres du canton et ont pu récolter, notamment: un tambour de machine à laver, dix pneus de voiture, un extincteur, trois bouteilles de gaz chantilly, cinq bouées de bateau, quatre porte-monnaie, deux ordinateurs, trois chaises, trois bouteilles de parfum, quatre cartes de crédit, six chaussures, 31 briquets, des milliers de mégots, et bien d’autres déchets, indique l’association dans un communiqué.