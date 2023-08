Genève: Les SIG facilitent le passage des poissons dans le Rhône

Bon pour l’équilibre écologique

L’ouvrage remplace celui construit dans les années 1990. Plus grand et plus profond, il offrira à l’avenir un passage à des spécimens plus grands et à d’avantage d’espèces. En facilitant la migration de la faune piscicole, «on favorisera la reproduction et le repeuplement de poissons, en aval et en amont du barrage, ont expliqué les SIG. De quoi améliorer l’équilibre écologique du Rhône et du Léman.»