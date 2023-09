Genève: Policier suspecté de viol: la méthode d’enquête interroge

Une travailleuse du sexe dit avoir été violée par un policier en 2018. Les agents l’ayant recueillie auraient tenté d’acheter son silence (image d’illustration). Getty Images

Exactement quinze jours après les premières révélations de la RTS concernant le viol allégué d’une prostituée par un policier en congé en 2018, et l’apparent escamotage de l’affaire par un commissaire et un membre de la police des polices (IGS), le procureur général Olivier Jornot a réagi. Lundi, il annonçait ouvrir une procédure pénale; la diriger lui-même; et confier les investigations à trois policiers de l’IGS ayant rejoint ce service bien après les faits. Mais cette façon de procéder ne fait pas l’unanimité.

Olivier Jornot et Monica Bonfanti, la commandante de la police, ont déclaré avoir été mis au courant de l’épisode presque immédiatement, mais dans des termes tout autres que ceux exposés aujourd’hui par la RTS – et par la victime présumée, qui a livré son témoignage dimanche au média national. Dès lors, à supposer que l’affaire ait bien été étouffée (ce que la procédure pénale doit établir), se posera forcément la question de savoir ce qui a été dit aux deux dirigeants, qui devront être entendus. L’IGS, qui dépend directement d’eux, est-elle en position de le faire? Par ailleurs, l’IGS est-elle valablement en mesure d’enquêter sur l’IGS?

Les députés sur le point de se saisir de l’affaire

«Mon ressenti, c’est qu’il aurait été judicieux de dépayser cette enquête, avance le député MCG Daniel Sormanni, président de la commission de contrôle de gestion. Nous y avons évoqué cette affaire à plusieurs reprises, et nous devons décider la semaine prochaine de nous en saisir formellement ou pas.» Estimant que «soit Olivier Jornot a menti, soit on lui a menti, ce serait bien d’avoir une enquête indépendante.»

L’impartialité des enquêteurs genevois questionnée

Député socialiste à la commission judiciaire et de la police, Diego Esteban juge «effectivement curieux qu’Olivier Jornot mène la procédure». En outre, il ne voit «pas comment les enquêteurs pourront donner toutes les garanties d’impartialité», vu qu’ils appartiennent à la police genevoise. «Il y aura inévitablement des questions posées à ce sujet au sein de la commission.»

«Incestueux au possible»

Membre de la même commission, l’élu UDC Charles Poncet estime que «si vraiment une femme a été violée, si vraiment l’IGS a étouffé l’affaire et si vraiment Olivier Jornot a été informé, bien ou mal, c’est exactement le cas où devrait être mise en œuvre un procureur extraordinaire». Et cette décision, selon lui, devrait revenir au Grand Conseil, et non au Conseil supérieur de la magistrature (ndlr: où siège le procureur général), car là, «c’est incestueux au possible» . Il note aussi que, idéalement, l’enquête de police devrait être entièrement délocalisée, même si la possibilité d’une telle démarche n’est pas claire. Thomas Wenger, député socialiste membre de la commission de contrôle de gestion, considère aussi que, «pour une question d’indépendance, il serait adéquat que l’IGS d’un autre canton puisse être mandatée. Et si c’est impossible, les enquêteurs devront bénéficier d’un suivi et d’un soutien sans faille du Conseil d’Etat, du Ministère public et de la hiérarchie.»

Sur le principe, la pénaliste Me Yaël Hayat note également que «lorsque les liens s’enchevêtrent à ce point, il est regrettable de ne pas faire appel à un enquêteur externe, totalement indépendant, encombré d’aucune connaissance, pour au moins donner l’apparence d’une enquête cristalline».

«Cette affaire fait froid dans le dos»

«Cette affaire fait froid dans le dos, résume Thomas Wenger. Elle montre à quel point il est potentiellement possible d’étouffer, à Genève, un viol et des violences commises par un policier. Au niveau politique, la commission doit clairement s’en saisir, enquêter et selon les résultats, des sanctions exemplaires doivent être prononcées.» D’un point de vue judiciaire, l’élu estime que «l’on peut se douter qu’on a menti à Monica Bonfanti et Olivier Jornot. C’est aux instances juridiques genevoises de régler leurs propres affaires. Le Ministère public me paraît donc tout à fait à même d’enquêter lui-même.» Un autre député, préférant ne pas apparaître, juge que «les conditions de nominations d’un procureur extraordinaire ne sont pas remplies. Le problème, c’est le comportement des policiers ce soir-là. Soutenir d’entrée de cause la délocalisation, c’est mettre en doute l’intégrité d’Olivier Jornot et Monica Bonfanti.»