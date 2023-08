Genève: deuxième jour de procès pour la rixe de la fête foraine

Deuxième jour de procès devant le Tribunal correctionnel. 20min/map

«Pour une simple bousculade, il a failli y avoir quatre morts, c’est extrême.» Les mots du jeune homme de 26 ans, qui fait face aux juges, résonnent dans la salle d’audience. Et reflètent le sentiment général tant du public que des acteurs de cet épisode tragique. Mardi, à l’occasion du deuxième jour de procès, le Tribunal correctionnel a poursuivi son travail de fourmi. Objectif: déterminer les responsabilités des uns et des autres lors de la bagarre qui a éclaté dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021, à la fête foraine sur les quais. Après avoir auditionné les trois membres de la famille – le père âgé de 49 ans, sa femme de 48 ans et leur fille de 23 ans – place au groupe de jeunes, âgés de 25 à 28 ans, qui leur faisait face ce soir-là.

À 10 ans, il assiste à la bagarre

Ce qui ressort, c’est la souffrance qui, depuis deux ans, s’est abattue sur l’ensemble des protagonistes. Du côté de la famille impliquée – dont le père n’est autre que l’oncle du rappeur Akhenaton – comme du groupe de jeunes, personne n’est sorti indemne de ces quelques minutes d’une violence inouïe (multiples coups de couteau, coups de poing et de pied en pleine tête). À commencer par le petit dernier du couple marseillais qui, à 10 ans, a assisté à toute la scène. Sa mère a raconté, les larmes aux yeux, sa tentative de fugue après les faits. «Il a très mal vécu tout ca. Il voulait venir au procès juste pour voir son papa», lâche-t-elle. Visiblement éprouvée elle aussi, la fille du couple a dû quitter la salle après deux malaises.

«Il est mort dans l’ambulance»

De l’autre côté, il y a les séquelles physiques et psychiques décrites par les membres du groupe. A l’image de la jeune femme de 27 ans. Victime de quatre AVC suite à cette nuit tragique, elle explique: «Je dors treize heures par nuit; je suis incapable de travailler; je ne me rappelle de rien à court terme.» Cet autre, âgé de 25 ans, décrit, la gorge serrée, la façon dont il a porté secours à son frère, atteint d’un coup de couteau. «Je lui mettais des claques pour qu’il reste éveillé. Il est mort dans l’ambulance. Puis, ils l’ont réanimé.» Un troisième, poignardé lui aussi, indique avoir dû adapter son régime alimentaire suite à l’ablation de sa vésicule biliaire. Et d’ajouter: «J’ai pensé mourir…» Une peur partagée par un quatrième membre du groupe.

Puis, les proches défilent à la barre et évoquent, à leur tour, avec pudeur et émotion, les conséquences dramatiques de cette soirée… «C’est toute notre famille qui a volé un éclat ce soir-là, insiste la mère de deux des prévenus. Des tas de choses ont changé pour nous: la peur de la foule, de rencontrer de nouvelles personnes. On se sent en insécurité.» Une autre mère prend la parole. Elle revient sur cet appel en pleine nuit lui annonçant que l’un de ses deux garçons est en urgence vitale. «C’est irréel. J’ai réalisé que j’aurais pu perdre mes deux fils ce soir-là.» Et la belle-mère d’un autre de conclure: «Nous n’avons pas l’habitude en Suisse d’être confronté à un tel déferlement de violence.»